CdM – Barcellona si tinge di azzurro! I tifosi partenopei arrivano anche dal Belgio

C’è attesa per il match di Europa League Barcellona-Napoli. Molti i tifosi azzurri che hanno deciso di partire verso la città spagnola per partecipare alla festa che si terrà al Camp Nou. Sono attesi più di 5000 partenopei nel settore ospiti, ma non si esclude che ce ne siano altri tra i tifosi blaugrana.

Questo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno: “Tanti vivono a Barcellona, altri verranno da Madrid e da altre località spagnole ma c’è chi si metterà in viaggio da più parti d’Europa, come per esempio il Belgio. Andare al Camp Nou a vedere il Napoli per i tifosi che vivono a Barcellona è un’opportunità storica. Due anni fa la gara di ritorno in Spagna si giocò a porte chiuse ad agosto del 2020 dopo il lockdown. C’è fibrillazione, nelle strade di Barcellona si vedono anche le sciarpe celebrative dell’evento con i colori e i vessilli di entrambe le squadre“.