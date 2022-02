Lele Adani, esperto di calcio e commentatore per la Rai e per la Bobo tv, ha detto la sua sul bellissimo match che ci sarà tra Barcellona e Napoli; per Adani, il Napoli deve attuare una mossa per superare gli avversari. Il punto del commentatore:

“In Italia si pensa troppo a snobbare e a non riconoscere importanza all’Europa League; guardate che questa competizione è stata vinta anche da tanti club che poi hanno lanciato l’ascesa anche per fare delle ottime Champions, come Porto e Atletico. Barcellona? Il Napoli deve rispettare questa squadra e non temerla, perché sarebbe un grave errore aver paura della squadra di Xavi. Mi auguro che il Napoli giochi bene e che faccia correre all’indietro la squadra blaugrana”.

Poi, sul futuro di Insigne, Adani ha chiosato:

“Insigne è stato un dono per la città di Napoli, è stato un regalo e ha fatto faville per più di dieci anni. Vedremo chi arriverà a giugno per sostituirlo”.

