Auriemma: “Osimhen? Niente di preoccupante, vi spiego”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete. Il giornalista ha commentato l’assenza di Victor Osimhen nella sessione di allenamento di questa mattina a Castelvolturno. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Osimhen non ha nessun problema muscolare, non si è fermato per questo. Ha preso una piccola botta al ginocchio, nulla di preoccupante. Lo tengono in disparte solo per cautela e precauzione ma parte con la squadra per Barcellona. Durante l’allenamento ha preso un colpo ma niente di preoccupante, oggi pomeriggio salirà sull’aereo che porterà il Napoli al Barcellona. Non c’è bisogno di allarmarsi”.