Alvino sicuro: “Arriverà un grande giocatore a sostituire Insigne”

La storia tra il Napoli e il capitano, Lorenzo Insigne, è segnata ormai. Ne ha parlato Carlo Alvino nel corso del consueto filo diretto con i tifosi azzurri:

“Chi prenderà il Napoli per sostituire Lorenzo Insigne qualora gli azzurri dovessero approdare in Champions League? Ti do una notizia certa. Se il Napoli finisse il campionato tra le prime quattro, arriverebbe un grande calciatore a sostituire il capitano”.

“Naturalmente la mia risposta nasce dalla premessa della domanda: la qualificazione alla massima competizione continentale per club. Il Napoli non vuole in alcun modo ridimensionarsi in vista della prossima stagione, ma la Champions League resta fondamentale. Aggiungo anche che sostituire Lorenzo Insigne non sarà certamente semplice. Sono un estimatore dell’esterno degli azzurri. Insigne è un grande calciatore, non è da mettere in discussione”, ha aggiunto Alvino.