Ag. Zaccagni: “C’era l’accordo con il Napoli, mi sarebbe piaciuto vederlo giocare lì”

Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, è stato ospite a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. L’agente ha svelato alcuni retroscena sulla trattativa tra giocatore e Napoli. Il giovane calciatore è stato un obiettivo di mercato della società azzurra. Questo quanto dichiarato:

“Mi sarebbe piaciuto vedere Mattia a Napoli, è la società che lo ha trattato prima di tutte, a gennaio scorso era fatta, poi le cose sono cambiate. C’era l’accordo tra calciatore e società, tra i club non so come erano rimasti. Ora sta facendo molto bene alla Lazio”.