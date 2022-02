Maurizio Restelli, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della corsa Scudetto tra Napoli, Inter e Milan: “Gli azzurri, a differenza della squadra di Inzaghi, non hanno moltissimi impegni oltre al campionato. La squadra di De Laurentiis ha tutto per vincere il tricolore: un ottimo mister e soprattutto un’ottima squadra”.