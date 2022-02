La sfida contro il Barcellona si avvicina, il Napoli è in emergenza sulle fasce, dopo lo stop di Politano. La Repubblica prova a afare il punot sulla condizioni di Lozano:

“Hirving Lozano sta smaltendo la lussazione alla spalla destra rimediata con la nazionale messicana. Non si è operato, quindi dovrebbe tagliare il traguardo della convocazione a marzo”. Sarà da capire se subito all’inizio del mese oppure no, dovrà anche tornare in condizione dopo la lunga assenza dai campi”.