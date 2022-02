Tiberio Guarente, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sfida di giovedì contro i blaugrana: “La squadra di Spalletti, anche se di poco, è maggiore al Barcellona. Gli azzurri avranno la meglio se non si faranno intimorire dall’ambiente. I partenopei lotteranno fino alla fine per il tricolore”.