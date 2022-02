Mario Beretta, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della corsa Scudetto e della squadra di Spalletti: “I partenopei potevano essere in testa: peccato per le sconfitte contro lo Spezia e l’Empoli. Non vedo una favorita nella corsa Scudetto: è una corsa a tre tra Milan, Inter e Napoli”.