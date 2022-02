Pistocchi: “Io sono convinto che l’Inter vincerà lo scudetto”

Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, ha analizzato la situazione della Serie A facendo la sua griglia scudetto:

“Io sono convinto che l’Inter vincerà lo scudetto. I nerazzurri, anche nella partita contro il Napoli, hanno dimostrato di essere una squadra importante. I partenopei hanno giocato meglio nella prima frazione di gioco, ma poi hanno dovuto subire il ritorno della Beneamata. Nella mia griglia scudetto, dopo l’Inter, vedo Napoli, Atalanta terza e solo una tra Milan e Juventus in Champions”.

Il monte ingaggi: “Compatibilità tra vincere e riduzione ingaggi? In tutto il mondo chi spende di più e ha più soldi vince: Il City in Premier League, il Real in Spagna, il PSG nel campionato francese e il Bayern in quello tedesco. L’unica eccezione è l’Italia, dove la Juventus nono sta vincendo nonostante la rosa più ampia e il monte ingaggi più alto”.

Barcellona-Napoli: “Il Barcellona non è quello che aveva Messi, Suarez e Neymar, però sta ricostruendo con giovani interessanti. La partita è interessante e alla portata del Napoli, vedo però un leggero vantaggio i catalani”.