KKN – Napoli, Olivera obiettivo principale: nessuno accordo già fatto, c’è concorrenza

Mathias Olivera è il terzino sinistro che piace di più al Napoli per sostituire Faouzi Ghoulam, il quale lascerà il club a fine stagione visto il mancato rinnovo. Resta ancora in stand by la pratica per il difensore del Getafe, che è stato cercato a più riprese nel mercato invernale dal club azzurro. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’entourage del giocatore ha fatto sapere che per adesso non c’è ancora un accordo, numerosi sono i club sul ragazzo che proveranno a prenderlo nel mercato estivo.