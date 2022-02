Inzaghi: “Scudetto? Campionato apertissimo, a Napoli grande gara”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa per la vigilia del match contro il Liverpool anche del momento dei nerazzurri in Serie A.

“Serie A? Io sono molto contento per le prestazioni. A Napoli abbiamo giocato un ottimo secondo tempo, anche nel derby abbiamo fatto bene per 70 minuti. Non sono soddisfatto per aver raccolto un solo punto, ma abbiamo fatto due grandi partite. Noi, il Milan, il Napoli e la Juventus daremo vita a un grande finale di stagione, il campionato è apertissimo”.