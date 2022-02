Gazzetta – Elmas è ancora il prescelto per sostituire Politano

Eljif Elmas è ancora il prescelto per sostituire Matteo Politano a Barcellona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il macedone sarebbe l’indiziato numero unononostante il brutto ingresso contro l’Inter nel match di sabato. Le altre due alternative sarebbero Ounas e Malcuit, attualmente decisamente impraticabili: “Spalletti sta valutando chi schierare a destra sul fronte d’ attacco. Attualmente il favorito è il macedone Elmas, che però con l’ Inter non è stato brillante nel sostituire l’ infortunato Politano. L’alternativa è l’ algerino Ounas che però viene da un periodo di inattività (Covid compreso) e non ha i 90′ nelle gambe. Possibile anche che possa entrare in ballo – almeno durante la gara – il francese Malcuit che in fase offensiva ha mostrato di coprire bene la fascia destra”. Elmas sembra dunque destinato a ricoprire ancora il ruolo di esterno d’attacco a destra, data anche l’indisponibilità di Lozano.

Spalletti ha ancora qualche giorno per decidere se confermare il macedone o lanciare una delle due carte alternative.