L’ex difensore Garics ha parlato, a Radio Kiss Kiss Napoli, del terzino sinistro azzurro Mario Rui, difendendolo da diverse accuse.

“Mario Rui? Non capisco tutte le critiche, non può essere così scarso come tutti pensano se tutti gli allenatori che arrivano a Napoli lo fanno giocare. A parlare sono sempre i fatti e lui dimostra sempre di essere un professionista”.