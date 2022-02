CorrSport – Seria emergenza in difesa per Xavi: Araujo in forte dubbio

Xavi ha gli uomini contati nella retroguardia difensiva.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, contro l’Espanyol domenica è uscito dal campo dolorante Araùjo e il suo posto al fianco di Piquè è attualmente vuoto a causa degli infortuni di Umtiti e Lenglet: “La risonanza a cui è stato sottoposto

Ronald Araujo è andata meglio del previsto, ma difficilmente potrà essere schierato nell’ attesissimo big match di Europa League con il Napoli. Nessuna lesione seria, infatti, per l’ aitante difensore blaugrana, che questa domenica aveva dovuto abbandonare il derby con l’ Espanyol al termine del primo tempo a causa di un dolore al soleo. Ma, ora, ci vorrebbe un mezzo miracolo per vederlo in campo, giovedì, al fianco di Piqué. Un problema serio per Xavi, che non può contare sui due centrali francesi Umtiti e Lenglet, infortunati, e che, lo

scorso fine settimana, ha dovuto prendere atto che Eric Garcia, riapparso dopo cinque settimane di stop, è ad anni luce dalla miglior condizione, come evidenziato dall’ incertezza costata la rete del ex canterano del Real Madrid, Raul de Tomas, nella stracittadina”.

Xavi non avrà nemmeno Dani Alves, escluso dall’Europa League: si annuncia una forte emergenza per il tecnico dei catalani.