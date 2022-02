CorrSport – Anche Depay in dubbio per il Napoli: De Jong è il cecchino di Xavi

Xavi dovrà affrontare anche il recupero tardivo di Depay nella doppia sfida contro il Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’allenatore spagnolo avrebbe ritrovato la vena realizzata di Luuk De Jong, spaventosamente prolifico in zona goal nelle ultime quattro partite: “Decisamente meno preoccupante, invece, il prolungarsi della convalescenza di Memphis Depay. L’ olandese, secondo la tabella di marcia, avrebbe dovuto ricominciare a lavorare in gruppo nella seduta di ieri, ma lo staff medico blaugrana ha deciso prudenzialmente di rimandare tutto di una settimana. Anche in questo caso si tratta di un problema muscolare. In avanti, nonostante l’ indisponibilità di Ansu Fati, le alternative, però, non mancano a Xavi, proprio grazie all’ arrivo del terzetto offensivo arruolato nell’ ultimo mercato, a cui si aggiunge un Luuk de Jong passato rapidamente da oggetto misterioso a cecchino infallibile. Per l’ ex Siviglia, 4 reti nelle ultime 5 apparizioni”.

Un’arma in più, dunque, per fare male al Napoli e che Xavi ha ritrovato dopo un periodo negativo.