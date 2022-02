Ametrano: “è andata bene più all’Inter che al Napoli”

Raffaele Ametrano è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, programma di 1 Station Radio:

“Napoli-Inter? Sono squadre talmente importanti che sicuramente l’Inter non è arrivata a Napoli per pareggiare. Non perdere ovviamente era importante, ma hanno giocatori esperti che sanno come gestire le partite: è andata bene più a loro che al Napoli, perché i partenopei erano andati in vantaggio e poi hanno subito il pareggio. Napoli da Scudetto? Ci sono ancora degli scontri diretti da giocare, c’è il Milan che tra tre domeniche arriva al San Paolo e quindi ha tutte le carte in regola per arrivare fino alla fine”, ha affermato l’ex calciatore italiano.

Ametrano ha poi aggiunto: “Nicola nuovo allenatore della Salernitana? Davide è un amico, so della passione che porta in una squadra e che trasmette al gruppo. Ha già fatto qualche miracolo importante, penso sia l’uomo giusto per cercare di dare una svolta a Salerno. Ha riavuto il punto di penalizzazione, ora dovrà giocare contro l’Udinese per uno scontro diretto in più”.