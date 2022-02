Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Salernitana sarebbe intenzionata a cambiare allenatore. La figura di Stefano Colantuono è sempre più in bilico, dunque si sta sondando il terreno per il futuro. Tuttavia, sono stati in 3 a rifiutare la panchina granata: Gennaro Gattuso, Delio Rossi e Claudio Ranieri. Motivo per cui Andrea Sabatini ha offerto 4 anni di contratto ad Andrea Pirlo, ex tecnico della Juventus.

