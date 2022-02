Spezia–Fiorentina termina sul risultato di 1-2, le reti sono state siglate da Piatek per la viola e da Agudelo per il pareggio degli spezzini. Nel finale arriva il match point per la Fiorentina che trova il vantaggio con Amrabat, centrocampista vicino all’addio a gennaio. Punti importanti per la squadra di Italiano che sogna la qualificazione europea.