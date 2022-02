Emanuele Giaccherini, ex calciatore anche del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del finale di stagione che attende gli uomini di Spalletti.

“Napoli? Ho vissuto la piazza per un anno e mezzo, credo che sia più matura e coi piedi per terra, ci si fa travolgere meno dall’entusiasmo. Peseranno tanto le sconfitte con Empoli e Spezia, i punti per lo scudetto le grandi le fanno nelle gare come quelle”.