Il Corriere dello Sport parla dei prossimi impegni del Napoli in Europa League e del suo bomber, Osimhen, che ha un’importante media gol nella competizione.

Infatti, come scrive il quotidiano, il nigeriano è a quota quattro gol nella competizione europea in soli 167 minuti giocati. Nella fase a gironi, l’ex Lille non ha sempre giocato titolare e questo favorisce un’importantissima media gol.