Bordin: “Il Napoli ha fatto il massimo e si è tenuto in corsa”

Roberto Bordin, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb, dove ha parlato della prestazione del Napoli.

“Con l’Inter la formazione di Spalletti ha disputato un gran primo tempo poi sono usciti fuori anche i nerazzurri. Ma la partita è stata ben impostata per provare a superare l’Inter. Entrambe hanno fatto il massimo e il pari alla fine ha avvantaggiato il Milan. La squadra di Inzaghi deve recuperare una partita ma il potenziale vantaggio si è ridotto”.

Cosa è mancato al Napoli?

“Non è mancato nulla, l’Inter era prima in classifica e aveva fatto grandi cose come del resto anche il Napoli nonostante le defezioni che ha avuto durante la stagione. Ripeto, il Napoli ha fatto il massimo e si è tenuto in corsa bloccando l’Inter”.