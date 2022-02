Bergonzi: “Era necessario il Var per concedere il rigore di Napoli-Inter?”

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto in diretta a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Si è parlato, come di consuetudine, delle decisioni arbitrali di giornata. Un focus è stato rivolto anche a Napoli-Inter.

“È stato necessario il VAR per dare il netto rigore di Napoli-Inter? Doveri è posizionato molto bene. È lo stesso arbitro che non assegnò il rigore su Barella in Inter-Juve. In questo periodo, probabilmente, non è in formissima. Fortunatamente è intervenuto il VAR ed è stato assegnato. Rigore netto”.