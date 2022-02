Bargiggia: “La Juventus ha proposto Arthur per arrivare a Fabian Ruiz. No del Napoli”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, dove ha parlato di un retroscena di mercato riguardante il Napoli e non solo.

“Su Fabian Ruiz ti dico che ci sono segnali che indicano che non vuole rinnovare con il Napoli. Vi do una notizia che non è uscita: Fabian Ruiz piace tanto alla Juventus e, i bianconeri, hanno fatto una prima proposta al Napoli ma relativa ad uno scambio: i bianconeri hanno offerto Arthur ma l’idea non scalda il Napoli. Inoltre, come la maggior parte dei club, il Napoli vuole monetizzare sull’eventuale cessione del calciatore”.