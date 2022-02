Il Barcellona perde un pezzo importante in vista della sfida di Europa League contro il Napoli. Infatti, Ronald Araujo, come riporta Marca, ha riportato un sovraccarico al soleo della gamba sinistra. Le condizioni del difensore uruguaiano verranno valutate giorno dopo giorno, ma è da escludere un suo utilizzo giovedì visto che Xavi non vuole correre rischi.