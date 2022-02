Tuttosport – Lobotka determinante, l’Inter non l’ha limitato

L’editoriale di Matteo Marani per Tuttosport elogia il possesso azzurro:

“Aiutato dall’abilità di Osimhen nel conquistare il rigore dell’1-0, poi trasformato dal capitano e prossimo partente Insigne, il Napoli ha guidato con la forza del suo palleggio, di fatto con i tre registi in mezzo al campo. L’Inter ha stentato a limitarli, anche perché Barella e Calhanoglu non arrivavano quasi mai in anticipo sugli avversari, come invece è accaduto nella ripresa. Del resto, quando il pallone viaggia tra i piedi di Lobotka, Fabian Ruiz e Zielinski, in crescente ordine tattico dal basso all’alto, diventa difficile portarlo via”.