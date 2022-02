Alle 12:30 ci sarà la gara tra Milan e Sampdoria, lunch match della venticinquesima giornata di Serie A. Partita fondamentale in ottica Scudetto per i rossoneri, ma anche in ottica salvezza per i blucerchiati. Queste le formazioni ufficiali scelte da Pioli e Giampaolo:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim, Leao; Giroud.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Falcone; Bereszynski, Colley, Magnani, Murru; Conti, Rincón, Thorsby, Candreva; Sensi; Caputo.