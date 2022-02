Pioli: “Dobbiamo continuare a migliore. C’è fiducia e convinzione, si respira un’aria diversa”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo aver conquistato la vetta:

“Siamo stati bravi a creare l’ambiente giusto, dobbiamo nutrirci di questo entusiasmo. I tifosi ci danno un’energia che dobbiamo essere bravi ad assorbire. Non si può giocare sempre a mille all’ora e oggi abbiamo gestito bene la gara. Abbiamo completato una settimana positiva e importante.

Si respira un’aria positiva, c’è fiducia e convinzione. Non possiamo mollare nulla, anche perché per ora abbiamo ottenuto solo due punti in più rispetto all’annata passata. Cerchiamo di migliorarci sempre“.