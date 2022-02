Koulibaly dà serenita alla squadra, ma non convince ancora al 100%

Nonostante le prestazioni di Juan Jesus, quando chiamato in causa, siano state sempre ben oltre la sufficienza, il rientro di Kalidou Koulibaly ha mostrato ancora una volta quanto la presenza del senegalese in campo sia fondamentale per il Napoli di Luciano Spalletti. Il difensore, infatti, dà serenità a tutto il reparto ed a tutti i suoi compagni di squadra, dimostrandosi un grande leader oltre che un difensore eccezionale, sempre puntuale nelle chiusure, come sottolinea Il Mattino. Qualche errore tecnico nei passaggi, soprattutto nel primo tempo, però, non ha convinto appieno tutte le testate, ma è comprensibile visto che fino a qualche giorno fa era ancora in Senegal a festeggiare la vittoria della Coppa D’Africa.