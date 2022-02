Insigne migliore in campo e quel gesto verso i tifosi dopo il gol su rigore

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, anche durante il match con l’Inter di ieri ha dimostrato di tenere alla maglia e ai suoi tifosi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, dopo l’esultanza per la rete sul calcio di rigore che ha sbloccato il match, l’attaccante avrebbe indicato proprio i supporter azzurri dedicandogli la rete. Inoltre, come riporta Il Mattino, ieri Insigne è stato forse il migliore in campo del Napoli, provando a trascinare la squadra dentro e fuori dal campo. Non riesce ancora a trovare la rete su azione che gli manca dalla scorsa stagione, ma lui ci prova sempre e cerca di farlo trovare anche ai suoi compagni.