Cosmi: “Elmas non è stato tra i peggiori in campo. Vi spiego”

Serse Cosmi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport. L’allenatore ha commentato la prova di Elmas, criticato per essere stato tra i peggiori in campo. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Elmas non può essere criticato perché non fa il cambio gioco, se gioca a destra da destro non ce l’avrà. Lui e Insigne sono due destri, ma a sinistra c’era già Insigne. Elmas non è Politano o Lozano, si sa, è un giocatore d’inserimento già penalizzato perché giocano a due in mezzo e non può inserirsi. Lui però c’era nell’occasione più pericolosa del secondo tempo. Cerca di trovarsi sempre nella posizione giusta quando serve”.