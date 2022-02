Corbo: “Spalletti dovrà spiegare cosa è successo ieri sera”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha analizzato il match andato ieri sera in scena tra Napoli ed Inter. Parole dure quelle del giornalista nei riguardi della squadra azzurra. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È il pareggio dei rimorsi, non della resa. Luciano Spalletti dovrà cercare una spiegazione da dare alla squadra ed a se stesso. Il Napoli non ha mai creduto nello scudetto, si nascondeva dietro altre motivazioni anche quando vinceva le prime otto su otto. In secondo luogo i partenopei sono entrati in campo determinazione e forse anche senza autostima. Il Napoli non ci ha messo l’anima”.