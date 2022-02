Cagliari, Pavoletti: “Contro il Napoli vogliamo fare del nostro meglio”

Leonardo Pavoletti ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito del Cagliari Calcio. L’attaccate rossoblù ha commentato la usa prestazione contro l’Empoli di oggi. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È un pareggio importante, abbiamo sicuramente sofferto dopo un inizio incoraggiante. Sono felice per il gol, ciò che conta è però l’obiettivo della squadra. Ci crediamo in questa salvezza; ogni gol, ogni prestazione è fondamentale per prenderci il traguardo. Ora testa sul ritorno agli allenamenti e alla gara di lunedì col Napoli, non sarà facile”. L’obiettivo della squadra sarda è la salvezza e di certo anche contro il Napoli vorrà fare del suo meglio. Il match per 26esima giornata di Serie A è previsto lunedì 21 febbraio alle ore 19.