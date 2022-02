Dimarco: “Siamo contenti a metà. Volevamo vincere, ma va bene così”

Il difensore dell’Inter, Federico Dimarco, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dei nerazzurri al Maradona contro il Napoli per 1-1. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto un brutto primo tempo, anche perchè venire a Napoli e subire un gol su rigore dopo 5 minuti non è facile, ma fortunatamente nel secondo tempo abbiamo giocato bene e siamo riusciti a pareggiare.

Per come si era messa la partita, l’importante era non perdere. Siamo contenti a metà perchè volevamo vincere, ma dobbiamo continuare così perchè possiamo toglierci soddisfazioni”.