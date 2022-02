Accostato al Napoli ai tempi di Ancelotti, il tecnico ci riprova col Real Madrid

Resta vivo l’interesse di Carlo Ancelotti per Kieran Tierney, laterale in dell’Arsenal che era già stato richiesto dal tecnico emiliano quado siedeva sulla panchina del Napoli. All’epoca in forza al Celtic, il giovane scozzese è stato nuovamente richiesto dal tecnico emiliano, per un possibile passaggio al Real Madrid.

Secondo il quotidiano spagnolo El Espanol, l’ex allenatore di Milan e Napoli avrebbe richiesto il rinforzo alla proprietà per la prossima estate, ma sarà molto difficile strapparlo ai Gunners.