Ze Maria: “Ancelotti? Non si può mancare di rispetto così!”

A “1 Football Club” è intervenuto Zé Maria, ex Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Ho visto delle partite, il Napoli ha bisogno di giocatori che mantengano alta la pressione, non dico per 90 minuti perché nessuno può, ma per la maggior parte del match. Ho giocato da esterno in carriera e seguo attentamente quel ruolo. Servono titolari all’altezza e un peso importante in attacco”.

“Ancelotti? E’ un allenatore ancora tra i più forti al mondo. A Napoli non è una piazza facile; c’erano giocatori intoccabili e Carlo è uno che vuole lavorare a 360 gradi. Avevo visto degli allenamenti e non tutti davano il massimo. Anche la scelta di portare il figlio come secondo allenatore non è una cosa che i giocatori accettano facilmente. Solitamente i calciatori si confidano con il secondo e non è facile dire qualcosa di negativo se il mister è il padre del secondo allenatore. L’epilogo non è stato bello, non si può mancare di rispetto in quel modo ad un allenatore come Ancelotti”.

“Mancato sforzo economico del Napoli? Direi di sì. Guardate la Juventus: è andata a prendere Vlahovic per 70 milioni, lì c’è una mentalità vincente. Napoli è una grande realtà, non solo a livello italiano. Voi non sentirete mai qualcuno della Juventus dire che sono contenti solo di essere andati in Champions”.