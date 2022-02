Tuttosport – Dal 2024 ci sarà una nuova Champions, molto più ricca! I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul nuovo format di Champions League che verrà introdotto a partire dal 2024. Secondo il quotidiano la Champions League dal 2024 al 2027 incasserà quindici miliardi di euro, cinque a stagione per il triennio più remunerativo della storia del calcio. La fonte è molto affidabile, in quanto è una lettera inviata da Nasser Al-Khelaïfi ai club membri dell’ Eca. Al-Khelaïfi ha spiegato alle società che si tratta di una nuova alba. La cifra, è legata alla vendita dei diritti televisivi e commerciali della Champions League, che proprio in quel triennio inagurerà la nuova formula, il format “Van der Sar”. Questo viene sinteticamente definito il meccanismo della competizione che, per aumentare i ricavi, aumenta il numero delle partite. Quindi aumenteranno le gare da disputare. Questo perché si sale a 36 squadre e vengono aboliti i gironi eliminatori. Nella prima fase, ogni club disputerà dieci incontri, cinque in casa e cinque in trasferta, con accoppiamenti decisi con un sorteggio diviso per quattro fasce in base al ranking. Alla fine di queste partite le prime otto passeranno direttamente alla seconda fase. Le squadre finite tra la 9ª e la 24ª disputeranno uno spareggio andata/ritorno al termine del quale le vincenti passeranno agli ottavi di finale. Per le ultime dodici, invece, arriverà l’ eliminazione diretta. Il massimo di partite che si possono disputare con la nuova formula saranno 19. I 15 miliardi sono stati fatti trapelare sotto forma di schiaffo mediatico ai club della Super League. Ma c’ è un’ altra partita da giocare, quella della Corte Europea, i cui giudici dovranno valutare la posizione di monopolio dell’ Uefa. Non esattamente un dettaglio da poco.