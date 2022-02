Tmw – Strakosha non rinnoverà con la Lazio. Ospina in cima alla lista dei sostituti

La Lazio dovrà lavorare ad un nuovo assetto per quanto riguarda il reparto dei portieri. Infatti, Tomas Strakosha non rinnoverà il suo contratto con i biancocelesti. La continua alternanza con Pepe Reina ha convinto l’albanese ad optare per altre strade a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, anche lo spagnolo non è certo della permanenza, visto che anche il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. C’è però una clausola nel suo contratto che permetterebbe, in caso di qualificazione ad una competizione Europea, il rinnovo automatico per un altra stagione. Anche se al momento la situazione non è certa. Dunque, servirebbe almeno un nuovo nome, se non due, per rinforzare il reparto. In cima alla lista c’è David Ospina, estremo difensore del Napoli, che probabilmente non rinnoverà il suo contratto con i partenopei. Anche se determinate scelte di mercato dipenderanno dal tecnico Maurizio Sarri. A riportare è Tuttomercatoweb.