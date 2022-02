TMW – Esposito: “Napoli più di Inter, ha il vantaggio di giocare in casa”

A TMW Max Esposito ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Napoli-Inter:

“E’ una gara che ha un valore altissimo per entrambe, il Napoli vincendo potrebbe sorpassare momentaneamente l’Inter. Sarà dura per entrambe, la squadra di Spalletti deve comunque fare la partita cercando di vincere, l’Inter può permettersi anche di pareggiare. E’ un crocevia importante per le due squadre e la lotta scudetto: saranno fondamentali approccio e nervi saldi. Il Napoli ha il vantaggio di giocare in casa. Per quanto riguarda i nerazzurri il ko nel derby ha lasciato qualche scoria e ci sarà voglia di rivalsa ma può essere un’arma a doppio taglio. Il Napoli è in un buono stato di forma. Mentalmente e fisicamente il Napoli arriva meglio dell’Inter che ha sì trovato la vittoria in Coppa con la Roma ma i partenopei hanno una qualità superiore rispetto ai giallorossi. Se il Napoli domani vince, avrà una spinta anche nella doppia sfida con il Barcellona”