Tacchinardi: “Osimhen sarà determinante nella gara contro l’Inter”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, per parlare dell’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus e della sfida tra Napoli e Inter. Le sue parole:

SU VLAHOVIC – “La società vuole vincere con lui, l’attaccante ha già dato qualcosa in più alla Juventus. Nel tridente vedo un Dybala sofferente, mentre trovo meglio Morata”.

SU NAPOLI-INTER – “Osimhen sarà determinante durante la gara, ma anche il ritorno di Koulibaly in difesa può spostare gli equilibri”.