Spalletti elogia ADL: “Bravo ad essere andato incontro alla gente sui prezzi”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro l’Inter, valevole per il primato in classifica. Nello specifico, ha voluto tessere le lodi nei confronti del presidente De Laurentiis per aver abbassato i prezzi dei biglietti e permesso il sold out per la gara di domani:

“Va dato merito al presidente De Laurentiis per aver abbassato i prezzi dei biglietti andando incontro alle esigenze della gente. Sarà un’emozione lo stadio pieno, vogliamo dimostrare di meritare il sostegno della gente”.