In vista del big match di domani sera contro l’Inter, Sky Sport delinea la possibile formazione che Luciano Spalletti schiererà contro la sua ex squadra. Osimhen sarà supportato da Politano, Zielinski, Insigne. Confermati Fabian Ruiz e Lobotka in mediana, in difesa torna Koulibaly. La probabile formazione:

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.