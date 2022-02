L’Inter è da poco atterrata a Napoli in vista della sfida di domani sera contro la squadra di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i ragazzi di Inzaghi trascorreranno la serata in ritiro in hotel, per domani mattina è previsto un risveglio muscolare nella stessa struttura e lì, il tecnico nerazzurro, scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Due i ballottaggi: Dimarco o D’Ambrosio in difesa, Lautaro Martinez o Sanchez in attacco.