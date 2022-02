Gosens a Dazn: “Napoli? La chiave è il nostro gioco. Vogliamo vincere”

Robin Gosens, neoacquisto dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn del big match tra il Napoli e i nerazzurri.

“Come sto? Con l’infortunio che ho avuto non voglio dare tempi, l’importante è che io stia bene e che stia ritrovando la fiducia. Mi sto allenando, bene, miglioro giorno dopo giorno. Secondo me non manca tanto perché sono già in campo fare qualcosa. Spero al più presto, ma dall’altra parte non voglio andare troppo di fretta per non mettermi troppa pressione, adesso non serve”.

“Napoli? La chiave è poter fare il nostro gioco. La nostra qualità è poter presentare il nostro gioco. Se sapremo farlo anche a Napoli, per me avremmo buone chance di vincere una partita fondamentale contro una diretta avversaria. Vogliamo vincere a tutti i costi e le migliori possibilità arrivano quando pratichiamo il nostro gioco”.