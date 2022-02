Dallera: “Il Napoli deve osare. Per me è favorito contr l’Inter”

Daniele Dallera, giornalista, è intervenuto in diretta a Si Gonfia La Rete, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Quella di domani è la prima grande partita che sento, anche tanto. Stamattina sono andato a prendere un cappuccino e si parlava di Napoli-Inter, una partita che ha un fascino, con Spalletti che ha un passato nerazzurro. Pressione per Inzaghi? Lui è all’esame di Stato, la Laurea l’ha già presa ma l’Inter è l’esame per far vedere che sa vincere. Era considerato l’allenatore del quarto o del quinto posto, che fa giocare bene. Ma manca la vittoria e lo Scudetto è il passo persino doveroso per questo allenatore, anche se non è facile”.

“Il Napoli per me è la squadra favorita di questo match. Se si calibra bene la bilancia, per il momento, per i tempi, per il gioco, per questo 2022 affrontato con la giusta personalità, il Napoli è la squadra sicuramente favorita. Ma questo non è un valore assoluto. Chi sostituirà Bastoni? Io spero D’Ambrosio. Dimarco sta diventando un giocatore importante ma non ci siamo ancora. Può essere la chance buona per D’Ambrosio, può essere l’uomo giusto. Bastoni sicuramente è un’assenza importante”.

“Se fossi nel Napoli accetterei un pareggio? La Goggia è stata rimproverata quando è caduta prima dell’Olimpiade di aver caduto, di non aver rallentato: è una sciocchezza. Il Napoli deve osare. Sicuramente il pareggio tiene tutto aperto però si va in campo con il coltello tra i denti, la testa deve ragionare per vincere. Sull’asse De Laurentiis-Spalletti c’è molto del futuro del Napoli”.