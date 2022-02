Bia: “Auguro lo Scudetto al Napoli, non leverei la Juve dalla lotta al vertice! Su Koulibaly…”

Giovanni Bia, procuratore sportivo ed ex calciatore di Napoli ed Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del big match di domani tra gli partenopei e i nerazzurri. Le sue parole:

“Sarebbe bello se il Napoli vincesse lo Scudetto, me lo auguro. Spalletti sta facendo un lavoro fantastico da quando è in azzurro, ma la lottare con Milan e Inter è difficile. Inoltre, non leverei la Juventus dalla lotta per il titolo, anche se obiettivamente è difficile che possa recuperare”.

SU KOULIBALY – “Un giocatore come lui dovrebbe giocare anche se arrivasse 2 ore prima della partita. Penso che ora sia anche gasatissimo per la vittoria della Coppa d’Africa: questo può essere un bene, ma bisogna capire quanto ha festeggiato…”.