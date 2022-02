Alessandro Renica, ex difensore del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della corsa Scudetto tra i partenopei, l’Inter e il Milan: “I rossoneri sono in vantaggio nella corsa per il tricolore. Infatti, il Napoli e l’Inter hanno anche le coppe europee mentre la squadra di Pioli si deve focalizzare solamente sul campionato e sulla Coppa Italia”.