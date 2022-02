Giuseppe Incocciati, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della partita di sabato tra i partenopei e l’Inter: “Il Napoli può sfruttare un’occasione nella partita contro la squadra di Inzaghi. Infatti, i nerazzurri si trovano in difficolta nel reparto difensivo e, pur avendo un Insigne non in ottima forma, la squadra di Spalletti può sfruttare quest’emergenza”.