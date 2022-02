Napoli-Inter, un match che sa di scudetto

Dopo i risultati incredibili della scorsa giornata di campionato, ecco che la 25esima giornata di Serie A si preannuncia più scoppiettante che mai. Sabato 12 febbraio si gioca il big match tra Napoli e Inter, con i nerazzurri che distano solamente un solo punto dalla squadra azzurra e dal Milan, quest’ultima capace di batterli la scorsa giornata per 1-2. Una vittoria che ha riacceso gli equilibri del campionato italiano, aprendo le porte dopo un dominio incontrastato nerazzurro da ottobre. L’ultimo incrocio tra gli uomini di Inzaghi e quelli di Spalletti è avvenuto il 21 novembre, con la vittoria dei padroni di casa per 3-2. Ora con il calendario asimmetrico è di nuovo tempo del big match che può valere lo Scudetto.

Attualmente leggermente favorita è l’Inter, reduce da una prova di forza incredibile contro la squadra di Mourinho, la Roma, in Coppa Italia. Ecco quindi che i principali Betfleg Italia ed Eurobet danno rispettivamente la vittoria nerazzurra a 2.53 e 2.55. Una distanza minima da quella del Napoli quotata a 2.60, sintomo di una partita che si preannuncia spettacolare e ricca di emozioni.

Non a caso i tecnici delle due squadre stanno preparando la sfida nel meglio delle loro possibilità. Il Napoli di Spalletti riabbraccia Koulibaly, il grande assente di queste settimane, che ha vinto per la prima volta nella storia la Coppa d’Africa con il Senegal. Il tecnico degli azzurri starebbe pensando di inserirlo dal primo minuto per cercare di fermare le avanzate della squadra milanese. Centrocampo, invece, con Lobotka e Fabian Ruiz, mentre in attacco il talento Victor Osimhen supportato da Politano, Zielinski e Lorenzo Insigne che a fine stagione dirà addio per trasferirsi a Toronto. Due gli indisponibili tra le file dei partenopei: Tuanzebe, appena arrivato, e Lozano, costretto a saltare almeno sei partite per il problema al braccio e la spalla.

Dubbi invece per Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro il Milan e l’incredibile vittoria contro la Roma. Certamente il tecnico piacentino deve riuscire a mantenere saldo il primo posto, essere scavalcati da Milan e Napoli significherebbe rimettere tutto in discussione, dopo la fatica di aver costruito un bel progetto. Nonostante la partita contro il Bologna da recuperare, sono forti le pressioni sulla squadra lombarda. Simone Inzaghi dovrà vedersela con l’infortunio e la squalifica di Bastoni, uomo chiave fino a questo momento della stagione. Ecco quindi che si crea spazio per Dimarco sulla destra, mentre Perisic sulla sinistra a spingere per perforare la difesa azzurra. Dubbio amletico in attacco: Sanchez sta giocando molto bene, per questo motivo viaggia verso una maglia da titolare accanto a Dzeko, anche se in questo momento favorito resta Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Ballottaggi: Politano 55% – Elmas 45%

Indisponibili: Tuanzebe, Lozano

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko

Ballottaggi: Dumfries 55% – Darmian 45%; Dzeko 55% – Sanchez 45%

Indisponibili: Gosens, Correa

Squalificati: Bastoni