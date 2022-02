Milan, rinnovo di Theo ad un passo e non solo: incontro con gli agenti di Botman, le ultime

Il Milan lavora già per il mercato estivo, anche se quello invernale è finito da poco. Tra rinnovi e nuovi acquisti. Partiamo dal capitolo rinnovo. È ormai fatta per il nuovo contratto di Theo Hernandez. Il terzino ha raggiunto l’intesa con la società, si lega ai rossoneri. Siamo alle firme, il contratto dovrebbe essere di cinque anni. Si attende l’annuncio nei prossimi giorni, oggi il suo agente è stato in sede.

I rossoneri lavorano per Sven Botman per l’estate. I suoi agenti sono a Milano: arrivati ieri, oggi hanno incontrato la società a Casa Milan. Il difensore olandese è il grande obiettivo per giugno, il giocatore ha già dato apertura ai rossoneri. Il Milan spinge, vuole provare a prenderlo. E dopo l’incontro di oggi con gli agenti si avvicina ancora di più, anche se c’è sempre da superare la concorrenza del Newcastle